Empresas fazem processo seletivo e dão dicas durante feira de carreiras em Itajubá

Itajubá recebe esta semana a 12ª edição da feira de carreiras Job Shop. O evento acontece nesta quarta (23) e quinta-feira (24) no campus da Universidade Federal de Itajubá (Unifei). A entrada é gratuita.

Ao todo, 15 empresas participam da ação. O Job Shop terá atividades como stands, palestras, processos seletivos e workshops. Haverá atividades com orientações para vagas nas empresas participantes da feira, desenvolvimento de carreiras e preparação para processos seletivos.

Os alunos da Unifei poderão participar das atividades dos processos seletivos das 14 às 18h30. Eles terão a chance de apresentar projetos para as empresas participantes. Já na etapa de processo seletivo, alguns currículos foram escolhidos de acordo com o perfil da empresa contratante e os selecionados serão anunciados no evento.