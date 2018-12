Empresa paulistana compra Shopping de Poços de Caldas

Anunciado pela direção do Shopping Poços de Caldas nesta quarta-feira (19) a venda da administração do centro de compras para uma empresa paulistana. A empresa Partage Shopping deve assumir as operações ainda em 2018.

O valor da negociação não foi divulgado. De acordo com a assessoria do Shopping Poços de Caldas, este será o segundo shopping administrado pela empresa em Minas Gerais – o primeiro fica localizado em Betim.

A Partage é responsável pela administração de outros sete centros de compras em Natal (RN), Campina Grande (PB), Mossoró (RN), Parauapebas (PA), Rio Grande (RS), São Gonçalo (RJ) e São Paulo (SP). A empresa foi criada em 1997 e tem sede na capital paulista.

O Shopping Poços de Caldas foi inaugurado em 2005 e tem 39 mil metros quadrados. A atual administração estima que o local atenda uma população de 850 mil habitantes, do Sul de Minas e Leste Paulista.

Foto: Reprodução/Divulgação