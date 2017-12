Em Três Pontas, Santa Casa começa 2018 com mudanças

A Santa Casa de Misericórdia do Hospital São Francisco de Assis de Três Pontas, desde que assumiu a nova administração, tem sofrido transformações positivas todas com o objetivo de melhor atender seus clientes. O foco é implementar serviços cada vez mais humanizados em harmonia com um corpo administrativo eficiente, capaz de lidar com as adversidades financeiras e criar soluções para a manutenção da instituição.

Um dos passos adotados para melhor atendimento é a instalação da catraca na recepção. Seu funcionamento terá início em janeiro e trará melhor controle na entrada e saída, além de conseguir registrar os dados de todas as pessoas que adentrarem no Hospital, proporcionando melhor organização e segurança aos clientes do Hospital.

Outra medida adotada é a instalação da cancela na entrada do estacionamento. Além de controlar a entrada e saída de veículos, o estacionamento será cobrado o valor de R$ 2 e revertido para melhorias nas instalações da Santa Casa. A cobrança terá início em 15 de janeiro de 2018.

Duas palestras já estão agendadas para o primeiro trimestre, com a finalidade de capacitação dos colaboradores da Santa Casa. O ano de 2018 já tem no calendário dois eventos confirmados: A Feijoada, repetindo a primeira edição que foi um grande sucesso e o Festival de Carne Suína, que seguiu a mesma linha de sucesso.

O Carnê Viva+Saúde, lançado no início do mês de dezembro, começou de forma ainda tímida, as adesões. A meta é de, no mínimo, mil carnês no primeiro semestre. Lembrando que o carnê tem benefícios de descontos em consultas médicas e planos de internações sem custo.

A luta ainda continua, porém, a maior conquista a administração considera alcançada: a conscientização da população sobre a importância da Santa Casa que é de todos.