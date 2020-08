Em Poços de Caldas: Donos de bares são presos devido à aglomerações locais

Pin Compartilhar 0 Compart.

Estabelecimentos transmitiam a final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Corinthians.

Redação CSul/Foto: 29º BPM

Dois proprietários de bares foram presos na tarde de sábado (8), após aglomerações de pessoas nos referidos estabelecimentos, em Poços de Caldas. Segundo a Polícia Militar, os locais transmitiam a final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Corinthians.

Ainda conforme a PM, várias denúncias de aglomerações no local teriam sido realizadas. Os militares então se descolaram ao estabelecimentos juntamente com a fiscalização da prefeitura.

Devido à quantidade de pessoas no local, os policiais esperaram o término da partida para intervirem. Tão logo o jogo acabou, as equipes policiais realizaram a prisão de ambos os proprietários com base no Art. 268 do CPB (Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa), lavrando o Termo Circunstanciado de Ocorrência. Os fiscais da prefeitura fizeram a autuação dos dois estabelecimentos, com vase no Decreto Municipal vigente.