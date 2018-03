Em nota, Prefeitura de São Lourenço anuncia que vice-prefeito assume a prefeitura

\”A Prefeitura de São Lourenço informa que na data, 07/03/2017, devido ao processo de apuração de infração político-administrativa realizada perante a Câmara Municipal, culminando com a cassação do mandato de Célia Shiguematsu Cavalcanti Freitas Lima, o vice-prefeito, Leonardo de Barros Sanches assume o Poder Executivo da cidade. Leonardo, mais conhecido como Léo Dentista, assume a prefeitura com competência para gerir os trabalhos administrativos e políticos de São Lourenço. \”