Em Lavras: Polícia Civil desmancha laboratório usado para produção de óleos oriundos de maconha

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Polícia Civil

A Polícia Civil cumpriu dois mandados de busca e apreensão em desfavor de dois homens nessa quinta-feira (11). Os suspeitos cultivavam e produziam óleos oriundos de maconha em um sítio na zona rural de Lavras.

De acordo com a PC, um dos suspeitos demonstrou nervosismo no momento da abordagem e acabou entrando em contradição várias vezes. Os agentes se dirigiram até a residência onde foram encontrados plantas de maconhas e sementes para plantio da droga. Em um outro cômodo na casa, foi localizado um laboratório usado para produção de óleos artificiais produzidos da planta.

Ainda conforme a Polícia Civil, o material era enviado para todo Brasil. De acordo com os policiais, o óleo era produzido de maneira arcaica, sem eficácia comprovada. Além disso, não era possível medir pureza do líquido, com isso seria possível a geração de dependência química do usuário do produto. Um dos suspeitos foi preso ainda no local.

Já o outro autor foi preso em sua residência na zona urbana do município, onde foram encontradas novas quantidades de maconha.