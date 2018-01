Em Lavras, mulher e menor foram detidos traficando em residência

A Polícia Militar foi informada que em uma residência abandonada na rua Rufino Alves Costa, na Vila Paraíso, estava ocorrendo tráfico de drogas, naquele imóvel havia uma grande movimentação de viciados. Durante um período policias monitoraram o local e constataram a intensa movimentação.

Após monitorar as ações dos suspeitos, os policiais constataram que era uma mulher que comandava o tráfico e ontem, quarta-feira, dia 4, os militares realizaram uma operação para colocar fim à traficância.

A PM abordou a mulher suspeita, ele tem 26 anos e com ela havia um menor de 15 anos, eles entravam e saiam da casa com muita frequência. Com eles foram apreendidas 27 pedras de crack, 3 pedras brutas de crack, que se fragmentadas renderiam aproximadamente 100 frações para o comércio.

Além do crack, os policiais encontraram no local duas balanças de precisão, a quantia de R$ 68 provenientes do comércio ilegal, seis buchas de maconha e mais quatro tabletes de maconha prensada, que seriam divididos em porções que seriam comercializadas.

A mulher recebeu voz de prisão e o menor foi apreendido, eles foram encaminhados para a 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil (Depol), juntamente com o material arrecadado, para serem tomadas as medidas cabíveis.

Fonte: Jornal de Lavras / Foto: PMMG