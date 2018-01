Em Lavras, briga de casal termina com apreensão de arma de fogo e drogas

Durante a tarde de ontem, quarta-feira (3), uma guarnição da Polícia Militar compareceu a uma residência na rua João Batista de Abreu, no bairro Serra Verde, após receber uma denúncia de que um casal havia se desentendido em via pública.

Em contato com a moradora do imóvel, mãe do envolvido no desentendimento denunciado, ela autorizou a entrada dos militares para a realização de buscas. Foram localizados 10 pinos de cocaína, 12 buchas de maconha, material utilizado para embalar drogas e uma arma de fogo. Em um terreno nas proximidades, foram localizados dois tabletes prensados de maconha que, se fracionados, renderiam 30 buchas.

O autor, que é alvo de diversas denúncias de tráfico de drogas, ainda não foi localizado. O material encontrado foi entregue na Delegacia de Polícia.

Fonte: Jornal de Lavras / Foto: Reprodução