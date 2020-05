Em Jacutinga: Prefeitura muda decisão e decide monitorar ao invés de barrar turistas na cidade

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Reprodução YouTube

A Prefeitura de Jacutinga decidiu por mudar a decisão de vetar entrada de turistas, a nova medida irá apenas monitorar a entrada de visitantes na cidade. O anúncio da mudança foi divulgado no mesmo dia em que foi confirmado o veto total.

A informação foi divulgada nas redes sociais pela administração municipal. ” Em virtude da necessidade de um planejamento mais elaborado para a instalação das barreiras sanitárias como medida de contenção contra a disseminação da Covid-19, [a prefeitura] está organizando um método de trabalho que possibilite, além de proporcionar a necessária prevenção da contaminação e preservação da saúde da população, contribuir para a manutenção das condições econômicas do município”, disse a prefeitura em nota oficial.

A prefeitura enfatizou que as barreiras sanitárias servirão para o monitoramento das condições de saúde dos condutores. Além de passar orientação quanto aos cuidados necessários para a prevenção da contaminação.

“Agentes públicos estarão nas barreiras sanitárias para, além de limitar o número de passageiros nos veículos de transporte coletivo que acessam o município, realizar um rastreamento clínico, com aferição da temperatura corporal e elaboração de um questionário para obter dados sobre o histórico de saúde do cidadão e também possíveis situações de contato deles com portadores da Covid-19”, escreveu a prefeitura em outro ponto da nota.