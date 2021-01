Em Fama: mulher morre e homem fica gravemente ferido em acidente envolvendo lancha e jet-ski

Vítimas eram marido e mulher, ambos estavam na moto aquática no momento do acidente.

Redação CSul/Foto destaque: Reprodução Redes Sociais

Um grave acidente envolvendo uma lancha e um jet-ski na tarde deste domingo (24), na Represa de Furnas, em Fama deixou uma pessoa gravemente ferida e vitimou fatalmente outra.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima fatal é Natália Ganut, de 35 anos. Já seu esposo, José Rogério Pinto Junior, de 34 anos teve ferimentos graves na perna e foi encaminhado ao Hospital Alzira Velano, em Alfenas. Ambos estavam no moto aquática.

Ainda conforme os bombeiros, os ocupantes da lancha não ficaram no local durante o registro da ocorrência. Em nota, a Marinha do Brasil afirmou que está investigando as causas do acidente.

O casal foi retirado da água pelos ocupantes de uma terceira lancha que passava pelo local. Bombeiros de Alfenas e o Helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros de Varginha participaram do socorro.