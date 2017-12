Em Alfenas, Polícia Civil investiga morte de idosa atropelada na noite de Natal

A Polícia Civil investiga o atropelamento de uma idosa de 76 anos que morreu na noite de Natal. Maria de Lourdes Vitório foi atropelada, por volta das 20h, próximo a sua residência, no bairro Aparecida, na rua São Miguel, que fica atrás da entrada de acesso ao Primeiro Cemitério.

A suspeita é que o motociclista Carlos Roberto dos Santos, 49 anos, estivesse alcoolizado no momento do acidente. O motociclista chegou a ser preso em flagrante por homicídio culposo. Porém, a nova lei (n˚ 13.546), que estabelece regras mais rígidas como o não pagamento de fiança nesse tipo de caso, ainda não está em vigor. Ela foi publicada no último dia 20 e só passará a valer em 120 dias.

O motociclista se negou a ser submetido ao teste de etilômetro (popularmente conhecido como bafômetro) e, com isso, foi emitido um termo de constatação da alteração da capacidade motora. Esse documento foi anexado ao boletim de ocorrência, registrado pela Polícia Militar.

O delegado Márcio Bijalon disse que está em curso a investigação para averiguar se Santos conduzia a motocicleta sob efeito do álcool. Ainda segundo o delegado, o motociclista disse em depoimento que só se manifestaria em juízo. O homem foi encaminhado para exame clínico na manhã de terça-feira. O motociclista, ao perceber a pedestre atravessando a rua, não conseguiu desviar e, com o impacto, a idosa bateu a cabeça no solo e desmaiou. Ela sofreu traumatismo craniano e foi encaminhada para o Hospital Alzira Velano em estado grave, mas não resistiu e morreu. Segundo testemunhas, após o acidente, o motociclista ainda tentou prestar socorro à vítima, acionou o Corpo de Bombeiros e se dirigiu até o hospital. Santos é funcionário público municipal e estava cedido à 2ª Delegacia Regional da Polícia Civil, onde atuava no atendimento.