Em Alfenas Polícia Civil indicia homem por matar primo esfaqueado

A Polícia Civil indiciou Bruno de Oliveira Custodio da Silva, de 23 anos, pelo assassinato de seu primo Natan da Silva, de 19 anos, no início de novembro no Vila Betânia. O rapaz, que já teve a prisão decretada pela Justiça, é considerado foragido pela Polícia Civil.

Na tarde desta quinta-feira, o delegado Márcio Bijalon, responsável pelas investigações, informou que o inquérito policial foi concluído após várias testemunhas confirmarem a suspeita inicial: a de que o primo de Natan Silva seria o responsável pelo homicídio.

Após uma forte discussão, durante a madrugada do dia 9 de dezembro, a vítima teve o pescoço cortado com uma faca. Ele chegou a ser levado para o Hospital Alzira Velano, mas não resistiu e morreu no mesmo dia. A arma do crime foi deixada próximo ao local e foi apreendida.

De acordo com o delegado, o acusado foi indiciado por homicídio qualificado e teve a sua prisão preventiva decretada pela Justiça após representação feita Polícia Civil.

O homem é considerado foragido e quem tiver alguma informações que possam levar ao seu paradeiro, pode entrar em contato com a Polícia Civil pelo número 181. A ligação é gratuita e a denúncia pode ser anônima.

Fonte: Alfenas Hoje / Foto: Polícia Civil