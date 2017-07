Em acidente na BR-369 motorista de caminhão da prefeitura de Santana fica ferido

Dois caminhões bateram e capotaram na BR 369, na altura do quilômetro 145, entre Boa Esperança e Campos Gerais e deixaram duas pessoas feridas na tarde desta quinta-feira (27).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os veículos seguiam sentido Campos Gerais, quando colidiram saíram da pista e capotaram em ribanceiras opostas, localizadas às margens da rodovia. Um deles pertence a Prefeitura de Santana da Vargem e recolhe o lixo da cidade.

Três viaturas dos Bombeiros de Alfenas e a aeronave “Arcanjo” da 2ª Companhia de Operações Aéreas, de Varginha. O motorista do caminhão com placas de Campos Gerais foi socorrido pela equipe do SAMU e o condutor do caminhão de lixo ficou preso às ferragens.

Foi preciso cortar as ferragens para conseguir retirar o motorista da Prefeitura das ferragens. Ele foi socorrido com ferimentos leves e encaminhado ao Hospital de Campos Gerais.

Vazou combustível e os militares tiveram que prevenir o risco de incêndio.

Fonte: Equipe Positiva