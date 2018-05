Durante operação da PRF na Fernão Dias, cães farejadores descobrem drogas dentro de mala, em Pouso Alegre

A apreensão ocorreu em Pouso Alegre, Km 871 da rodovia Fernão Dias, por volta das 13:00hs desta quinta-feira (10), onde durante fiscalização de combate ao crime, os policiais do GOC/MG (Grupo de Operações com Cães) da PRF abordaram um ônibus que fazia a linha SPxBH e durante inspeção no bagageiro os cães, K9 Heros e K9 Mister, indicaram presença de algo ilícito em uma determinada mala.

Identificada a sua proprietária através do ticket de bagagem, uma mulher de 21 anos, acompanhou a abertura da referida mala onde em seu interior foram encontrados 23 tabletes de substância análoga a maconha e 2 pacotes de substância análoga a Skunk, totalizando 15 Kg.

Chamou a atenção dos policiais a forma como a droga estava acondicionada, embalagens a vácuo envolviam todo o entorpecente o que provavelmente foi feito para diminuir a expansão do odor e dificultar o trabalho de cães farejadores, tentativa essa frustrada pelo excelente condicionamento laboral dos caninos.

Presa em flagrante, a passageira confessou que comprou a droga em São Paulo e a venderia em Cariacica/ES. A mulher e a droga foram levados para a delegacia de Polícia Civil em Pouso Alegre.

Fonte e Foto: PRF