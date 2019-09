Durante assalto, aposentado é esfaqueado no quintal de casa em Três Pontas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um aposentado de 67 anos está internado no Hospital São Francisco de Assis, após ser esfaqueado durante um assalto na manhã de quinta-feira (26), no bairro Santa Edwirges em Três Pontas.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima saiu no quintal de sua residência, pouco antes das 7 horas quando escutou o barulho de alguém pulando o muro.

Em seguida encontrou com um rapaz, armado com uma faca, que anunciou o assalto e exigiu dinheiro. A vítima reagiu, eles brigaram e o aposentado acabou sendo atingido. Ele foi ferido na mão esquerda, provavelmente tentando pegar a faca do criminoso e no braço direito. O homem foi socorrido pelo SAMU para o Pronto Atendimento Municipal (PAM) e depois encaminhado ao Hospital São Francisco de Assis, onde passou por cirurgia de urgência.

O suspeito fugiu sem levar nada. A Polícia Militar foi chamada, mas não tem pistas do suspeito. Ele estava com o rosto coberto e o aposentado não soube passar muitas características do criminoso.

Fonte: Equipe Positiva / Foto: Ilustrativa