Dupla simula acidente e rouba carro na estrada Três Pontas/Campos Gerais

Um motorista cheio de boas intenções foi assaltado na estrada vicinal que liga Três Pontas a Campos Gerais na noite deste sábado (11).

O rapaz estava indo em seu veículo Celta indo na casa de um amigo no Distrito do Córrego do Ouro. Quando ele passava nas proximidades da entrada do antigo Matadouro Municipal, viu uma motocicleta caída no chão e ao lado dois rapazes. O motorista imaginou que eles haviam sofrido um acidente e parou para ver se estavam precisando de ajuda. Foi quando um deles apontou um revólver para ele, determinou que descesse do carro e exigiu a carteira e seu celular. Ambos estavam de capacete. Um entrou no veículo, o outro pegou a moto sem placa e fugiram em direção ao Distrito do Quilombo Nossa Senhora do Rosário.

A Polícia Militar foi chamada, acionou o cerco nas cidades vizinhas, mas não há pistas dos criminosos. O carro é um Celta cor prata, placas HBJ 9966 de Três Pontas e tem rodas de liga.

Fonte: Equipe Positiva / Foto: Reprodução