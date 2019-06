Dupla assalta agência dos Correios em Andradas e foge no carro de um dos funcionários

PM prende um dos assaltantes no início da tarde desta quinta-feira (6), na zona rural de Borda da Mata

Na manhã desta quinta-feira (6), dois homens assaltaram uma agência dos Correios, no Centro, em Andradas. O crime aconteceu por volta das 8h na Rua Quirino Gonçalves.

Assim que a agência foi aberta a dupla rendeu os funcionários que foram ameaçados. Um dos assaltantes estava armado. Eles conseguiram levar malotes e dinheiro durante a ação.

Após o assalto, os criminosos fugiram em uma Tucson prata, de um dos funcionários.

A prisão

Um dos assaltantes acabou preso no início da tarde desta quinta-feira (6), na zona rural de Borda da Mata a quase 100 km de Andradas. O carro usado na fuga também foi recuperado. Um suspeito que estava com as roupas usadas pela dupla durante o assalto também foi detido, mas negou participação no crime. O rastreamento continua pela região.