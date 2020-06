Duas pessoas morreram e uma ficou ferida após atropelamento em São José do Alegre

Pin Compartilhar 0 Compart.

Acidente ocorreu na Rodovia MGC-347, em trecho que liga São José do Alegre à Pedralva.

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida após serem atropeladas às margens da Rodovia MGC-347, em trecho que liga São José do Alegre à Pedralva, na noite desse domingo (28).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas seguiam pela calçada quando o motorista do veículo evadiu o acostamento e as atingiram. Duas pessoas morreram ainda no local. Uma jovem de 21 anos, foi encaminhada ao Hospital de Itajubá com varias escoriações. As vítimas voltavam de um culto religioso.

O suspeito de conduzir o carro fugiu, no entanto, foi localizado pouco tempo depois em Piranguinho. Ele foi preso e encaminhado à delegacia.

Com informações: O Popular NET