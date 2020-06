Duas pessoas morreram e 11 ficaram feridas em acidente envolvendo ônibus que partiu de Poços de Caldas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Acidente entre ônibus e carreta aconteceu na BR-381, em Carmópolis de Minas, sentido Belo Horizonte.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Corpo de Bombeiros

Um acidente na BR-381, em Carmópolis de Minas, na madrugada desta quarta-feira (10), envolvendo um ônibus que partiu de Poços de Caldas e uma carreta terminou com duas pessoas mortas e 11 feridas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os 11 passageiros do ônibus ficaram feridos. Já as vítimas fatais, são o motorista e ocupante da carreta. Todos os feridos foram levados ao Pronto-Atendimento de Oliveira, dois deles em estado grave.

A concessionária que administra a rodovia confirmou que o trecho sentido Belo Horizonte ficou congestionado por 7km. A liberação da pista ocorreu por volta das 8h.

Ainda não se sabe ao certo o motivo do acidente.