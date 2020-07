Duas novas mortes em asilo são registradas em Alfenas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Local soma nove das 10 mortes registradas na cidade.

Redação CSul/Foto: Divulgação

Duas novas mortes em decorrência da Covid-19 entre moradores do asilo Lar São Vicente de Paulo, em Alfenas foram confirmadas pela prefeitura da cidade nesta quarta-feira (22). Segundo a prefeitura, as novas vítimas são um idoso de 66 anos e uma idosa de 97.

Alfenas soma 10 mortes devido ao novo coronavírus, sendo nove em moradores do asilo São Vicente de Paulo.

Segundo recomendação do Ministério Público, várias medidas de segurança e prevenção à Covid-19 estão sendo realizadas no local. Vale ressaltar que, no início da pandemia o Lar São Vicente de Paulo passou por várias medidas preventivas, porém após um funcionário ser infectado a contaminação se espalhou pelo local.

Com informações: Alfenas Hoje