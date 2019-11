Duas armas de fogo são apreendidas em Seritinga

Pin Compartilhar 0 Compart.

Por volta das 17h51 desta terça-feira (19), a Polícia Militar apreendeu duas armas de fogo em Seritinga. De acordo com os policiais, uma denúncia levou os militares até o local onde estavam escondidas as armas.

A PM compareceu ao bairro Cajuru, zona rural de Seritinga, após denúncias de que duas armas estariam abandonadas no local, em uma sacola plástica. Segundo informações do denunciante, as armas estariam ao lado de um mourão no primeiro mata burro da estrada que dá acesso à comunidade.

No local indicado, a equipe policial localizou dois revólveres calibre .32, ambos com numeração suprimida. As armas foram recolhidas e encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Aiuruoca.

O denunciante, que não quis se identificar, narrou na ligação telefônica que seu pai havia falecido há algum tempo atrás, e que nesta data foi até a propriedade onde ele morava para pegar alguns pertences do pai e acabou achando as armas de fogo.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: PM