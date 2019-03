Drogas são encontradas dentro de tanque de lavar roupas em São Tomás de Aquino

Na noite dessa segunda-feira (18), 50 pedras de crack foram encontrados pela PM dentro de um tanque de lavar roupas em São Tomás de Aquino. Um adolescente de 17 anos foi apreendido por suspeita de tráfico de drogas no local.

Após denúncias, os militares compareceram até a casa do adolescente e foram recebidos pela avó do suspeito no local. As drogas foram encontrada durantes as buscas no imóvel.

O adolescente foi encaminhado para a delegacia, junto com a droga e R$ 49 reais em dinheiro, que também foram apreendidos.