Dono de supermercado é baleado na porta do estabelecimento em São Sebastião do Paraíso

Um homem foi alvo de uma tentativa de homicídio na noite desta quarta-feira (9) em São Sebastião do Paraíso (MG). Segundo a Polícia Militar, dois homens, sendo um deles armados, chegaram a um supermercado enquanto o dono, de 56 anos e um funcionário descarregavam produtos. Os suspeitos mandaram as vítimas entrarem no estabelecimento.

Ainda de acordo com a PM, os homens atiraram três vezes contra o dono do supermercado. Os militares informaram que o homem estava com uma arma na cintura na hora do crime e tentou pegar ela para se defender, mas foi atingido antes. Um tiro acertou a cabeça, o outro o braço esquerdo e o terceiro atingiu o tórax da vítima.