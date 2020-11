Dois morrem e dois ficam feridos após acidente em Muzambinho

Veículo se chocou contra árvores.

Redação CSul/Foto: Ilustrativa

Dois homens morreram e outras duas pessoas ficaram feridas após um acidente na noite deste domingo (8), no bairro Imigrantes, em Muzambinho. De acordo com a Polícia Militar, o carro com os quatro ocupantes seguia por uma das ruas do bairro, quando o motorista perdeu o controle da direção, derrubou uma cerca de arame e bateu contra árvores.

O condutor, João Paulo Ferreira, de 21 anos e um dos passageiros, Erinaldo Siqueira da Silva, de 51, morreram ainda no local. Ambos foram arremessados para fora do veículo. Os outros dois ocupantes do automóvel, uma mulher, de 30 anos, teve fratura no braço e ficou em estado de choque devido ao ocorrido, além dela, um jovem de 19 anos, teve ferimentos leves. Eles foram socorridos pelo SAMU.

O local foi isolado para realização dos trabalhos da perícia.

Com informações: G1 Sul de Minas