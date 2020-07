Dois irmãos são presos após baile funk em Poços de Caldas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Homens descumpriram Decretos que proíbem eventos com aglomerações e desacataram policiais.

Redação CSul/Foto: Ilustrativa

Dois homens foram presos na noite desse domingo (12), em Poços de Caldas. De acordo com a Polícia Militar, os autores são responsáveis por organizarem um baile funk no bairro Jardim Esperança. Ainda conforme a PM, cerca de 50 pessoas estavam no local fazendo consumo de bebida alcoólica. Também havia músicas em alto volume.

Ao perceberem a presença dos militares, várias pessoas que estavam no local fugiram para dentro da residência, entretanto, quase todos foram abordados e identificados.

Durante a abordagem, os autores desacataram os policiais e tentaram resistir a prisão. Além do desacato, os homens foram presos por descumprirem o Decreto municipal e estadual que proíbem eventos deste tipo devido à pandemia de Covid-19.

A dupla foi encaminhada à delegacia, onde assinaram o TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência), sob compromisso de se apresentarem diante do Juizado Especial Criminal e logo depois liberados.

Com informações: Onda Poços