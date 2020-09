Dois corpos são encontrados na zona rural de Passos com sinais de violência

Homem estava com uma camisa sobre o rosto, e mulher, com fio enrolado na cabeça.

Redação CSul/Foto: Ilustrativa

Os corpos de um homem, de 61 anos e de uma mulher, 42, foram encontrados pela Polícia Militar em uma propriedade rural de Lavras, na noite da última segunda-feira (28).

Segundo a PM, uma testemunha suspeitou do fato de não ver o homem, que trabalhava como caseiro no local. Ela ainda foi até a propriedade, chamou o caseiro, no entanto não obteve retorno. A testemunha então, ligou para o dono do imóvel, que indicou à ela arrombar a janela de onde a vítima morava. Após fazer isso, a testemunha avistou o corpo da mulher com um fio enrolado em sua cabeça.

O corpo do homem foi encontrado na parte de dentro da casa, com uma camisa tampando o rosto. Uma suposta motocicleta que seria da vítima e seu aparelho celular foram levados.

O caso foi entregue à Polícia Civil.

Com informações: G1 Sul de Minas