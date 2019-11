Dois casais são presos por tráfico de drogas em Boa Esperança

Pin Compartilhar 0 Compart.

Nessa quarta-feira (6), a Polícia Militar em Boa Esperança, com o apoio das viaturas do batalhão Rotam, prendeu autores de tráfico de drogas na cidade.

Os militares receberam informações que no bairro Ozanan havia um ponto de tráfico de drogas e na casa do autor poderia ter além de drogas, armas e munições.

As equipes montaram uma operação no local e ao se aproximarem, viram o autor, de 27 anos, e a autora, de 22, que tentaram fugir da guarnição policial, mas foram abordados e durante busca pessoal foram localizadas 15 buchas de maconha e antes da abordagem eles arremessaram uma sacola, com maconha, crack e cocaína dentro da casa.

Os militares ao entrar na residência, encontraram outro casal de 27 e 33 anos e durante buscas foram localizados 01 pistola cal. 9m, com 02 cartuchos intactos do mesmo calibre, 01 caderno de anotações referente a contabilidade do tráfico.

Todos os autores foram presos e levados para a delegacia, onde o flagrante foi ratificado.

Fonte e foto: PM