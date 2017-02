Dois adolescentes são baleados dentro de escola em Três Corações

Dois adolescentes foram baleados dentro de uma escola na tarde dessa quinta-feira (16) em Três Corações. Os bombeiros informaram que um homem armado entrou no prédio da Escola Estadual Godofredo Rangel e atirou contra as vítimas, que têm 14 e 15 anos.

Segundo a Polícia Militar, a mesma bala atingiu um garoto no braço, resvalou e acertou o peito de outro adolescente. As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital São Sebastião na cidade. Segundo informações do hospital, o adolescente atingido no braço não corre risco de morrer, já o estado de saúde do jovem atingido no peito é grave.

De acordo com a direção da escola, havia cerca de 30 alunos na sala de aula onde as vítimas estavam. No momento do crime, 400 estudantes estavam no prédio. As aulas no local não foram suspensas.

Até a publicação desta reportagem, ainda não haviam informações sobre o autor dos disparos. A identificação do suspeito e qual a motivação para que ele cometesse o crime também não foram divulgadas.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e investiga o caso.

Fonte: G1 Sul de Minas