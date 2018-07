Dois adolescentes fogem da Casa do Menor de Passos

A fuga do Centro Socioeducativo de Passos, popularmente chamado de Casa do Menor, aconteceu na tarde desta segunda-feira (16), quando quatro internos foram liberados para assistir a uma peça teatral, acompanhados de dois monitores e uma enfermeira. Dois deles, ao retornarem para a instituição, escaparam e fugiram rumo à avenida Juca Stockler.

De acordo com a polícia, os menores podem ficar de seis meses a três anos no Centro Socioeducativo e, de acordo com o comportamento durante os meses, eles ganham o direito de sair para algumas atividades, como ir ao cinema, ao teatro. De acordo com os policiais, um dos menores é de Campos Gerais e o outro de Guaxupé, mas as identidades foram mantidas em sigilo.

Fonte: Folha da Manhã