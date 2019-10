Dogma lança cerveja “sonhadora” em Minas Gerais

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Dreamin é uma Double com citra e mosaic

A cervejaria Dogma acaba de lançar em Minas Gerais a Dreamin, uma Double Ipa com citra e mosaic. Intensa, frutada e cítrica, a cerveja possui ABV de 7.9%. Conhecido por ser uma versão mais “forte” das tradicionais IPAs, o estilo Double IPA surgiu com os americanos, que decidiram investir em rótulos mais intensos e com doses exageradas de lúpulo.

Além do sabor único e surpreendente, a arte que estampa a lata é outro diferencial: um filtro dos sonhos em uma versão com vários lúpulos, ideal para quem gosta de utilizar a embalagem como objeto de decoração. A arte remete diretamente ao nome da cerveja, já que Dreamin significa sonhador (a).

A lata de 473 ml possui preço sugerido de R$40 e já está disponível em diversos PDVs.

Sobre a Dogma

Fundada em 2015, a marca nasceu da paixão de três amigos por cervejas com personalidade. Bruno Moreno, da Cervejaria Serra de Três Pontas; Luciano Silva, da Noturna e Leonardo Satt, da Prima Satt, já se ajudavam com receitas, produção e logística quando decidiram unir forças numa única empresa. Famosa pelos rótulos sazonais e pelas receitas criativas e lupuladas, a Dogma conta com mais de 180 rótulos que agradam consumidores ávidos por qualidade e complexidade. A marca já conquistou três vezes o título de melhor cervejaria do país pelo portal RateBeer (2015, 2017 e 2018). Para saber mais sobre as novidades, acompanhe a cervejaria em https://cervejariadogma.com.br/

Fonte e foto: Notícia Expressa