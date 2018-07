Divulgado edital do concurso da Polícia Civil de MG para escrivão

Foi divulgado o edital do concurso da Polícia Civil de Minas Gerais! Ao todo serão oferecidas 119 vagas para o cargo de Escrivão, com remuneração inicial de R$ 4.098,39.

Para pleitear o cargo de Escrivão, é necessário ter nível superior em qualquer área, a ser comprovado mediante a entrega de cópia autenticada do diploma ou certidão expedida por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, na data da posse.

As inscrições poderão ser realizadas a partir das 9h do dia 12 de setembro de 2018 até às 23h de 22 de outubro de 2018, através do site da banca organizadora Fumarc. O valor da taxa de inscrição é de R$ 160,00.

Os candidatos serão avaliados por por meio de provas objetivas, prova de digitação, avaliação psicológica, exames biomédicos e biofísicos, investigação social e curso de formação policial. As avaliações da primeira fase serão aplicadas no dia 2 de dezembro de 2018.

Nas provas objetivas, serão abordados os conhecimentos de Língua Portuguesa, Noções de Direito e de Criminologia, Direitos Humanos e Noções de Informática e de Medicina Legal.

O prazo de validade deste concurso é de dois anos, prorrogável uma vez, por igual período a contar da data da publicação de sua homologação.

Fonte: Lavras 24 Horas / Foto: Reprodução