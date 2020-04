Diocese de Poços de Caldas mantém missas online mesmo com novo decreto

Pin Compartilhar 0 Compart.

Devido ao novo Decreto da Prefeitura de Poços de Caldas, a realização de cultos religiosos foi autorizado desde que cumprisse as exigências necessária, responsável por 87 igrejas de 41 cidades no Sul de Minas, incluindo as de Poços de Caldas, a diocese de Guaxupé decidiu que as missas continuarão online.

O bispo da diocese de Gauxupé, dom José Lanza Neto que tomou a decisão e determinou que as que as celebrações devem permanecer apenas pela internet, para evitar qualquer tipo de aglomeração. O bispo explica que as igrejas poderão abrir desde que seja apenas para orações individuais dos fieis.

‘As missas continuarão online, ou seja, sem povo. E isso deve valer para todas as paróquias. Nenhum padre está autorizado a fazer de forma diferente. A igreja presa muito pela vida e essa questão da pandemia nos leva à reflexão e a nos colocarmos em defesa da vida. Nossas igrejas devem ficar abertas para momentos de orações, de meditação, de reflexão, visita ao santíssimo, mas, para as celebrações, as missas, as nossas igrejas devem permanecer fechadas”, determinou o bispo.

Além de Poços de Caldas, a decisão de celebrar as missas sem público também é seguida na diocese de Campanha e na arquidiocese de Pouso Alegre.

Redação Csul- Karen Emanuelle