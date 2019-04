Dia Mundial da Água é celebrado com plantio de mudas e selos para escolas ‘Amigas do Meio Ambiente’

No Sul de Minas, cinco cidades receberam ações de preservação e conscientização ambiental com a participação de escolas públicas

Para comemorar o Dia Mundial da Água (22 de março), a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) preparou diversas atividades durante o mês de março como plantio de mudas, palestras e entrega de selos Chuá em Varginha, Areado, Cruzília, Poço Fundo e Caxambu.

Em Areado, 50 mudas de Ipê foram plantadas no aterro sanitário, no dia 20 de março, pelos alunos da Escola Municipal Doutor Joaquim Ribeiro Pereira. No dia 22, alunos das Escolas Municipais João Luiz Alves, Doutor Joaquim Ribeiro Pereira, Doutor José Custódio de Oliveira e Álvaro Faria Pereira se reuniram na quadra da Escola Estadual João Lourenço para uma manhã repleta de comemorações, com apresentações teatrais e de dança. As escolas também receberam o Selo Chuá – título de Escola Amiga do Meio Ambiente.

O Programa Chuá Socioambiental é desenvolvido pela Copasa e realiza ações em parceria com escolas para o fortalecimento da conscientização ambiental. Para a secretária de Educação de Areado, Zelma Pereira da Silva, a parceria entre Copasa e Prefeitura foi muito produtiva e gerou ótimos resultados entre os alunos. “É muito gratificante. Tenho certeza que muitas ações terão continuidade em nossas escolas”, destacou.

Mobilização e uso consciente

No dia 21, a Copasa participou do Evento das Águas, em Caxambu, com montagem de estande e distribuição de cartilhas de uso consciente da água para os presentes. Nos dias 21 e 22, os estudantes do Colégio Adventista e o Grupo de Escoteiros Raio de Sol, em Varginha, visitaram a Estação de Tratamento de Água Rio Verde, onde puderam acompanhar e conhecer os processos realizados pela Copasa. Os alunos da Escola Municipal Professor Josino Bernardes Pereira, de Poço Fundo, também puderam conhecer os processos de tratamento da água. No dia 22, em Cruzília, os alunos da Escola Municipal Dona Benvinda Imaculada Conceição e das escolas estaduais Dona Leonina Nunes Maciel e São Sebastião participaram de uma palestra sobre a importância da água.

Fonte e foto: Assessoria de Imprensa