Dia 30 acontece Meia Maratona das Águas em Poços de Caldas

Após dois anos sem ser realizada, a Meia Maratona das Águas volta a acontecer este ano. A prova será no dia 30 de julho, às 9h, com largada na Rodovia do Contorno, em Poços, e a chegada no Balneário de Pocinhos do Rio Verde, em Caldas. Haverá transporte gratuito até o local da largada e também no retorno a Poços.

Está será a décima edição do evento. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site https://inscricoes.corridaeaventura.com.br, até o dia 26 ou quando limite de 500 participantes for atingido. Para corredores e moradores de Poços, a inscrição pode ser feita também na Secretaria de Esportes (rua São José, 345, Country Club, ao lado do Samu).

O percurso é de 25 km em asfalto e terra. A premiação inclui dinheiro e troféu. Os primeiros colocados no geral masculino e feminino receberão R$ 1 mil. A competição é uma realização conjunta das prefeituras de Caldas e Poços de Caldas.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3697-2081 e também no site da inscrição.

