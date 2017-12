Detidos pela PM em Lavras, Mãe e filho menor são acusados de tráfico de drogas

Na noite do dia 23, antevéspera de Natal, policiais militares faziam um patrulhamento pela rua Giovanna Aparecida de Abreu, no bairro Fonte Verde, quando avistaram duas pessoas entrando em um táxi. Os militares suspeitaram que os passageiros ocupantes do veículo estivessem utilizando serviço de táxi para o tráfico de drogas.

Os policiais abordaram o veículo e revistaram os passageiros, com eles os militares encontraram quase R$ 1.580 e uma porção bruta de cocaína, que se fracionada renderia 15 papelotes.

Os ocupantes do táxi, uma mulher e um adolescente, eram mãe e filho. Os dois foram detidos, a mulher recebeu voz de prisão e o menor foi apreendido, ambos foram levados para a 1ª Delegacia Regional de Policia Civil (Depol), para prestarem esclarecimentos e demais medidas pertinentes.

Fonte: Jornal de Lavras / Foto: Reprodução