Detentos do presídio de Carmo do Rio Claro são transferidos

Detentos do presídio de Carmo do Rio Claro foram transferidos na manhã desta quinta-feira (20) para o presídio de Passos. Medida foi tomada após a Justiça atender um pedido do Ministério Público de Minas Gerais e interditar parcialmente a unidade.

Com o pedido, o presídio de Carmo tem capacidade para 57 presos, mas estava com aproximadamente 120. Com isso, pelo menos 70 detentos foram transferidos para a cidade vizinha.

Em nota, a Secretaria de Estado de Administração Prisional informa que, além da interdição parcial, o presídio está em processo de desativação. A Seap diz ainda que a “superlotação não é uma particularidade do estado de Minas Gerais, e sim, uma realidade nacional”.

Foot: Portal Onda Sul