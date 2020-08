Detenta morre e 12 são encaminhadas ao hospital após fogo em Presídio de Três Corações

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul/Foto: Tricordiano Bem Informado

Uma presidiária morreu e outras 12 foram encaminhadas ao hospital após um incêndio no Presídio de Três Corações, na manhã deste domingo (9). A vítima fatal é a própria autora do fogo no local.

Segundo informações da Polícia Militar, o incêndio começou após a detenta colocar fogo nos colchões. Devido à inalação da fumaça no local, doze presas e alguns funcionários precisaram ser levados ao hospital



A PM prestou auxílio na condução das detentas para o atendimento médico.