Desafio Startup UFLA transforma projetos de extensão e pesquisa em negócios de alto impacto

As startups AgroSpectra, Rotas e EasyCana foram as grandes vencedoras do Desafio Startup UFLA, jornada que transformou iniciativas advindas de núcleos de estudo, empresas juniores, Programas de Educação Tutorial (PETs) e de projetos de pesquisas de pós-graduação da Universidade Federal de Lavras (UFLA) em startups, ou seja, negócios inovadores, repetíveis, escaláveis, de base tecnológica e alto impacto.

O evento, que aconteceu de 26 a 28/09 no InovaHub – hub de startups da Agência de Inovação do Café (InovaCafé), reuniu mais de 60 pessoas divididas em 13 equipes. O Desafio contou com a parceria das Pró-Reitorias de Extensão e Cultura (PROEC), Pesquisa (PRP) e Pós-Graduação (PRPG), da Incubadora de Empresas de Base Tecnológica (Inbatec) e da Galax/Fundecc, além do apoio das empresas OralDents, AnimalNutri e 4Seasons.

Conteúdos

Durante três dias, as equipes receberam conteúdos e mentorias para que tivessem condições de modelar seus produtos/serviços/objetos de estudo, construindo soluções para as demandas da sociedade. No primeiro dia, o desafio trouxe a proposta de mudar o mindset (configuração de pensamento e modo de agir), desconstruindo antigos paradigmas e permitindo a abertura para a identificação e resolução de problemas.

O segundo dia tratou da validação de dor de mercado, promovendo um primeiro contato com potenciais clientes e a proposição de soluções tecnológicas para suprir as carências do mercado. O terceiro e último dia foi focado no pitch (discurso de venda), preparando para a apresentação dos resultados obtidos ao longo do evento.

Premiação

A primeira colocação ficou com a AgroSpectra (pós-graduação em Ciência e Tecnologia da

Madeira), que propõe, por meio da espectroscopia NIR, avaliar a qualidade do café. A startup recebeu R$ 1.000,00, encaminhamento para programa de pré-aceleração no InovaHub, um computador de mesa e ingressos para os “300 Dias/4Seasons”.

A segunda colocação ficou com a Rotas (Núcleo de Estudos em Práticas de Sustentabilidade Social, Ambiental e Econômica), com a criação de rotas otimizadas para a coleta seletiva de lixo. O prêmio foi de R$ 500,00, além do encaminhamento para programa de pré-aceleração no InovaHub.

A terceira colocação ficou com a EasyCana, com a aplicação de robótica e automação para a obtenção de semente sintética de cana de açúcar. A startup será encaminhada para programa de pré-aceleração no InovaHub.

Conforme edital, a AgroSpectra, por estar relacionada à cadeia produtiva do café, será automaticamente encaminhada para a banca de seleção do Avança Café em uma próxima edição do programa.

Fonte e fotos: Ascom InovaCafé