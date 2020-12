DER-MG restringe tráfego de veículos pesados em feriados de fim de ano

Medida acontece em função do aumento significativo do fluxo de veículos e para garantir a segurança dos usuários.

Com a proximidade dos feriados de fim de ano e o aumento do fluxo de veículos leves nas rodovias estaduais, o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) restringiu, novamente, o tráfego de veículos pesados nas estradas mineiras.

De acordo com a Portaria DER-MG Nº 3846, de 29 de abril deste ano, estão proibidos de circularem veículos de grande porte nas rodovias estaduais de pista simples, em função do aumento significativo do fluxo de veículos e para garantir a segurança dos usuários.

A medida terá o seguinte cronograma:

24/12/2020 (quinta-feira): das 16h às 22h

25/12/2020 (sexta-feira): das 14h às 22h

31/12/2020 (quinta-feira): das 16h às 22h

1/1/2021 (sexta-feira): das 14h às 22h

Foto: Mário Chrispim/DER-MG