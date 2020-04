Deputado Professor Cleiton se reúne com gestores municipais de saúde da região

Pin Compartilhar 0 Compart.

O deputado estadual Professor Cleiton (PSB) se reuniu com gestores de saúde de aproximadamente 20 cidades do Sul de Minas, por videoconferência, na manhã dessa terça-feira (7). O objetivo foi ouvir as demandas de cada município e também os sentimentos, em relação ao enfrentamento da pandemia do Covid-19.

A opinião dos Secretários Municipais de Saúde é unânime: a maior dificuldade tem sido conseguir comprar os equipamentos e materiais hospitalares, como Equipamentos de Proteção Individual, entre outros insumos. Os fornecedores não estão conseguindo entregar ou cobram preços muito elevados.

Outra preocupação apontada por eles é o transporte dos pacientes para cidades que têm hospitais referência no tratamento do coronavírus. Isso porque, os municípios menores não dispõem de ambulância com suporte avançado para conduzir os doentes graves. Algumas localidades não possuem hospital e precisam deslocar à população para cidades maiores.

Professor Cleiton faz parte da Frente Parlamentar de Combate ao Coronavirus, formada por 27 deputados. Ele também é membro da Comissão de Crise, composta por sete deputados. Estando na linha de frente, tem participado de diversas reuniões com representantes do Governo de Minas Gerais.

Todas as demandas apresentadas na reunião serão levadas para o Comitê de Combate ao Coronavírus. Além disso, ficou definido que a assessoria jurídica do mandato irá também orientar os responsáveis pelo setor de compras das secretárias municipais de Saúde, se houver dúvidas.

Vale lembrar que a Assembleia Legislativa de Minas destinou R$ 300 milhões para combater o coronavírus em Minas Gerais, valor que virá de recursos de emendas parlamentares destinadas a ações diversas na área da saúde. Esse recurso foi possível graças à aprovação do Projeto de Lei 1.750/20, realizada no dia 1º de abril. A PL se transformou na Lei 23.632, de 2020.

Fonte: Assessoria de Comunicação / Foto: Iago Almeida/CSul