Deputado Arantes se reúne com representantes de jornais, revistas, rádios e tv’s

O deputado Antonio Carlos Arantes recebeu na quarta-feira (24/06/20), em Belo Horizonte, a visita do presidente do Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e Similares do Estado de Minas Gerais (SINDIJORI), Rodrigo Silva Fernandes, do Jornal Gazeta de Varginha, e do diretor da Associação Mineira de Rádio e Televisão (AMIRT), Roberto Pinheiro.

Eles vieram solicitar ao deputado Arantes a inclusão das entidades que representam nas campanhas de mídia da Assembleia Legislativa de 2021, uma vez que este ano não é mais possível devido ao fato de ser eleitoral.

O SINDIJORI é filiado à Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) e representa empresas jornalísticas editoras de jornais e revistas de circulação diária, semanal, quinzenal e mensal.

A AMIRT representa emissoras de rádio e TV de todas as regiões do estado com o objetivo de unificar e valorização a indústria da radiodifusão.

O deputado Arantes respondeu ao pedido: “Vou encaminhar o pleito ao presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus, porque essas entidades levam a informação a 72% da população de Minas Gerais, para aqueles que estão no interior do Estado e que acompanham o trabalho do parlamento mineiro”, afirmou.

Os representantes do SINDIJORI e da AMIRT agradeceram o empenho de Arantes lembrando que “a comunicação pública dos atos dos poderes deve alcançar a todos os cidadãos”.

Fonte e foto: Assessoria de Imprensa