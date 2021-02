Depósito de fábrica têxtil pega fogo e deixa prejuízo de R$ 5 mil em Guaranésia

Segundo funcionário do local, curto circuito pode ter sido a causa das chamas.

Redação CSul/Foto: Corpo de Bombeiros

Na tarde desta segunda-feira (1°), em Guaranésia, uma fábrica têxtil pegou fogo. Conforme o Corpo de Bombeiros, o incêndio teve início no depósito do local. A fábrica fica localizada no Distrito Industrial da cidade.

Ainda segundo informações dos militares, o incêndio foi contido rapidamente. O fogo não chegou atingir o material estocado. Foram utilizados aproximadamente mil litros de água.

Segundo um dos funcionários do local, um curto circuito pode ter ocasionado o incêndio. O prejuízo é aproximadamente R$5 mil.

Não houveram feridos.

*Com informações: G1 Sul de Minas