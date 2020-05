Decreto estipula prazo até 23h para circulação de ônibus urbanos em Poços de Caldas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação/Circullare

A Prefeitura de Poços de Caldas publicou um decreto nesta sexta-feira (15), mudando o horário limite de funcionamento das linhas de ônibus urbanos na cidade. O documento decidiu por limitar o horário até às 23h, todos os dias.

A empresa responsável pelo transporte público em Poços, já vem anunciando mudanças no quadro de horários desde o último dia 21 de março. Na época, era iniciada as ações de combate à Covid-19 no município. O novo decreto fala em atendimento sob demanda, e também prevê ativação ou desligamento de linhas e horários.

Em março, o primeiro decreto limitou o horário de circulação até 20h. Já no dia 28 de abril, o horário foi prolongado até às 23h30, em novo decreto.

A empresa tornou obrigatório o cumprimento de regras tais como, uso de máscaras para passageiros e funcionários, veículos transitando apenas com 50% da capacidade máxima, entre outros. Também é necessário que passageiros respeitem a distância de segurança para assim evitar aglomerações. Medidas de higienização também foram intensificadas dentro dos veículos.

Os horários e linhas de ônibus urbanos estão disponíveis no site da empresa.