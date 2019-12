Criminosos roubam gado em Caldas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Criminosos conseguiram roubar diversas cabeças de gado na noite da última segunda-feira (02), no distrito de Laranjeiras de Caldas. Proprietário divulgou fotos dos animais para ajudar na localização.

Ao todo foram roubados 24 animais de um sítio no distrito que pertence ao município de Caldas. Diante do prejuízo, o proprietário divulgou através das redes sociais imagens do gado roubado para tentar ajudar na localização deles e também dos possíveis autores.

Ainda não há pistas de quem possa ter cometido o crime.

Fonte: Andradas/Portal da Cidade

Foto: Reprodução Redes Sociais