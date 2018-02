Criminosos furtam e depredam Galpão Cidadão em Lavras

A sede do Galpão Cidadão, da Fundação Padre Dehon em Lavras foi depredada por bandidos. De acordo com os responsáveis do local, provavelmente o crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (14); e só foi descoberto depois que a empresa responsável suspeitou um problema no sistema de segurança.

O Galpão Cidadão é um projeto da Fundação Padre Dehon que tem como objetivo oferecer cursos profissionalizantes para a comunidade de Lavras.A estrutura e os equipamentos foram adquiridos através de doações de empresas, instituições e colaboradores da cidade. Fonte: Lavras 24 Horas / Fotos: Hans Mendonça O galpão fica no bairro Aquenta Sol, próximo a linha férrea. Ainda segundo informações: os criminosos levaram um aparelho de televisão, computador, pranchas e secadores de cabelo, alimentos, materiais de limpeza, eletrodomésticos da cozinha industrial e outros objetos. Os bandidos cortaram até os fios do alarme para não disparar.Os cadeados dos portões foram quebrados. As salas do galpão, onde funcionam os cursos gratuitos, ficaram reviradas. As grades e as janelas também foram danificadas. A polícia militar esteve no local e registrou o boletim de ocorrência.