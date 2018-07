Criminoso assalta posto de combustíveis e supermercado na mesma rua, em Três Pontos

Um criminoso bastante audacioso agiu no início da tarde deste domingo (29), ao assaltar um posto de combustíveis e um supermercado na sequência e na mesma rua, no bairro Ponte Alta, em Três Pontas.

Os estabelecimentos comerciais ficam na Rua Nossa Senhora D’Ajuda e bem perto um do outro. No posto de combustíveis, o rapaz chegou de moto e se dirigiu aos frentistas e anunciou o assalto. O criminoso estava com a arma na cintura e colocou a mão sobre ela. O frentista que estava com o dinheiro, entregou uma determinada quantia que estava no bolso e o assaltante fugiu em direção ao bairro Jardim das Acácias.

Na fuga, o mesmo criminoso parou na porta de um supermercado, foi até o caixa e anunciou o assalto, colocando uma das mãos em uma arma que estava na cintura. O rapaz que estava no caixa, entregou algumas cédulas que estavam na gaveta e o assaltante fugiu em direção ao bairro Jardim das Acácias.

O suspeito que cometeu os dois assaltos, estava vestindo calça jeans, blusa de frio e capacete branco. A moto é uma CG Titan Honda de cor preta, mas a placa estava parcialmente coberta.

A Polícia Militar foi chamada e fez rastreamento, mas até a publicação desta reportagem ninguém havia sido preso.

Fonte: Equipe Positiva / Foto: Reprodução