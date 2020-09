Criança morre após colisão entre carro e caminhão em Campo Belo

Menina, de apenas quatros anos, morreu após ser arremessada do veículo.

Redação CSul/Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma criança, de quatro anos, morreu após um acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão na tarde deste sábado (19), na Rodovia BR-354, em Campo Belo. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, um dos pneus do carro de passeio estourou, fazendo com que o veículo rodasse na pista e se chocasse contra o caminhão. Além da criança, três pessoas que estavam no carro tiveram ferimentos graves.

Devido à batida o corpo da menina foi arremessado cerca de cinco metros pra fora do veículo. Duas mulheres, de 25 e 35 anos, foram levadas à Santa Casa de Campo Belo; o condutor do veículo, de 39 anos, também foi levado ao hospital. O motorista do caminhão não ficou ferido.

A vítima, natural de Formiga, foi sepultada em sua cidade natal.

Com informações: Diário de Campo Belo