Criança fica ferida e mãe e avô morrem após acidente em Elói Mendes

Veículo caiu em uma ribanceira no bairro Santa Alice.

Redação CSul/Foto destaque: Varginha 24h

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida após um acidente no final da tarde desta quarta-feira (3), em Elói Mendes. Segundo a Polícia Militar, as vítimas estavam no veículo que caiu em uma ribanceira.

Ainda conforme a PM, o acidente foi registrado no bairro Santa Alice. Uma mulher de 40 anos e um homem de 71, ficaram presos às ferragens e morreram ainda no local. Uma criança, que estava na carroceria da caminhonete, foi jogada para fora do veículo devido ao impacto. Ela foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Bom Pastor, em Varginha.

Vídeo mostra momento em que criança era socorrida e transportada pelo Helicóptero Arcanjo dos Corpo de Bombeiros/Reprodução Redes Sociais

As vítimas fatais são mãe e avô da criança. Os corpos foram levados ao IML. A perícia irá investigar o que ocasionou o acidente.