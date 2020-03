Crea-MG altera funcionamento e ações de fiscalização

Pin Compartilhar 0 Compart.

Atendimento presencial foi reduzido e orientação é que seja priorizado o contato pelo telefone

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG) adotou medidas preventivas para evitar a contaminação do coronavírus no ambiente de trabalho nas suas 80 unidades em todo o estado. Desde a última sexta-feira (20), o atendimento presencial foi reduzido, a sede e as inspetorias estão funcionando das 8h às 13h.

No entanto, a orientação é que seja priorizado o contato pelo telefone da Central de Atendimento 0800 031 2732 ou e-mail informacoes@crea-mg.org.br. As blitze de fiscalização foram suspensas para evitar deslocamentos de longas distâncias. As demais ações de fiscalização, bem como as apurações de denúncias, estão mantidas.

Em todas as unidades foram disponibilizados álcool em gel. As equipes de Serviços Gerais estão intensificando limpezas em elevadores, catracas, bebedouros, portas, maçanetas, torneiras, corrimãos. Empregados com mais de 60 anos, grávidas e pessoas com problemas crônicos de saúde estão realizando o trabalho remotamente.

O Crea-MG está utilizando ainda uma nova ferramenta de videoconferência, possibilitando a realização de reuniões em ambiente Web, dentro ou fora do Conselho. Além disso, os eventos programados para sede e inspetorias estão sendo suspensos, salvo em situações excepcionais devidamente justificadas. As agendas serão remarcadas.

Para o vice-presidente no exercício da Presidência do Crea-MG, engenheiro mecânico Edilio Ramos Veloso, esse é o momento de adotar ações efetivas que contribuam para conter o avanço do coronavírus.

“Por meio da criação de um Comitê de Gestão Contra o Covid-19, estamos trabalhando com o objetivo de proteger a saúde dos empregados, colaboradores, profissionais e o público em geral, e principalmente barrar a propagação da doença”, afirma Edilio.

Acompanhe as medidas e orientações do Crea-MG no link http://www.crea-mg.org.br/index.php/comunicacao/avisos/1923-enfrentamento-covid.

Fonte e foto: Crea-MG