Craques do Futebol marcaram presença na inauguração do Estádio Municipal em Turvolândia

Grandes craques do futebol brasileiro marcaram presença na inauguração do Estádio Municipal Ogenaro Brigagão, em Turvolândia, na tarde do último sábado, 28 de abril. Os atletas que compõem a equipe máster do Flamengo inauguraram com grande talento o novo espaço de esportes turvolandense, em uma partida contra os craques do Esporte Clube Canarinho.

Antes do grande jogo, houve a solenidade de inauguração do espaço. Estiveram presentes ao momento o prefeito de Turvolândia, Elivelto Carvalho, e o vice-prefeito Luiz Carlos de Lima; os vereadores Aline Neves Paiva (presidente da Câmara), Kaique Eduardo Carvalho, Felipe Ferraz Braga e José Verônico da Silva; além dos prefeitos de Borda da Mata, André Carvalho Marques; de Caldas, Ulisses Guimarães Borges; de Careaçu, Tovar dos Santos Barroso; de Carvalhópolis, José Antônio de Carvalho; de Cristina, Ricardo Pereira; de Inconfidentes, Décio Bonamichi; de Heliodora, Alex Leopoldino; de Silvianópolis, Vitor Nery; o vice-prefeito de Pouso Alegre, Dr. Paulo Valdir Ferreira, e Tiago dos Santos, representante do prefeito de Poço Fundo, Renato Ferreira. Também prestigiaram a inauguração os deputados estaduais Dalmo Ribeiro e Cristiano Silveira e os deputados federais Rodrigo Pacheco, Luiz Fernando Faria e Bilac Pinto.

Em suas palavras, o prefeito Elivelto Carvalho falou do trabalho realizado pela administração para que o estádio pudesse ser inaugurado. “Em 2013, nosso campo estava abandonado. Vacas pastando, vestiário quebrado, não tinha banheiro… E nós, na intenção de melhorar, iniciamos a obra do novo campo. Mas, para a nossa surpresa, esse terreno aqui nunca tinha sido do município. Precisamos fazer usucapião para poder fazer o estádio onde era o estádio. E todo mundo sabe que recebi muitas críticas quando iniciamos essa obra, mas costumo falar que quem tem boa fé, Deus ajuda. E trabalhamos intensamente durante esse tempo para que essa obra se tornasse realidade”, afirmou.

Ainda na solenidade foi feita uma homenagem aos familiares do senhor Ogenaro Brigagão, que dá nome ao novo estádio. Conhecido como Bicudo, Ogenaro foi um atleta exemplar na cidade e que deixou lembranças de vitórias e amor ao esporte.

Após o momento solene, teve início a primeira partida do estádio municipal. A entrada das equipes máster do Flamengo e Esporte Clube Canarinho foi muito aplaudida. Os atletas jogaram bolas para os torcedores e as cores vermelho, preto, verde e amarelo tomaram conta do campo. Com casa cheia, o público aplaudiu craques como Andrade, Adílio, Júlio César Urigueller e Rondinelli, que fizeram a alegria dos flamenguistas de plantão, encantando a todos com simpatia, alegria e claro, lindas jogadas. Os prefeitos Elivelto, André, de Borda da Mata, e Ricardo, de Cristina, também integraram a equipe do Canarinhos, evidenciando o clima amistoso da partida.

E os flamenguistas saíram na frente logo no início do jogo, terminando a primeira etapa com uma vantagem de dois gols sobre o Canarinho de Turvolândia. No segundo tempo, a rede balançou mais uma vez a favor dos cariocas, mas os turvolandenses conseguiram diminuir a vantagem e a partida terminou em 3 x 2 para os veteranos flamenguistas.

O Estádio Municipal Ogenaro Brigagão Filho conta agora com arquibancada coberta, banheiros femininos e masculinos, além de uma cantina, tudo para a segurança e conforto dos torcedores. O próximo passo será a instalação de iluminação do campo, para que seja possível realizar partidas também a noite.

